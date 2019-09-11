В школі камера спостереження зафіксувала розмитий силует, який гуляв коридором: відео

В Іспанії в одній з місцевих шкіл камера спостереження зафіксувала щось дивне: якийсь силует гуляє вночі по коридорах. У мережі з'явилося відео.

Кілька днів тому охоронець однієї з міських шкіл Іспанії виявив під час нічної зміни щось дивне на моніторі з камер спостереження. Як розповів очевидець, він сидів на своєму робочому місці, як несподівано побачив щось дивне на одному з екранів. По одному з коридорів швидко рухався загадковий силует.

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Охоронець кілька секунд пильно спостерігав за незрозумілим суб'єктом, як раптом силует різко метнувся в сторону, можливо він зрозумів, що за ним спостерігав чоловік – він просто увійшов в стіну. Те, що побачив нічний сторож більше нагадує привид, ніж живу людину.

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