Зупиніться, будь ласка: пасажир вирішив вийти з літака над Тихим океаном

На борту літака авіакомпанії Hawaiian Airlines, який летів з Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) у Гонолулу (штат Гаваї), пройшов курйозний випадок. Один з пасажирів захотів відкрити аварійні двері і покинути авіалайнер. Однак попутникам і персоналу вдалося його зупинити.

За словами бортпровідниці, вона просила агресивного мандрівника зупинитися і насилу відтягла його від дверної ручки. Інші свідки уточнили, що чоловік буквально прилип до дверей і хотів негайно вийти з літака над Тихим океаном.

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"Пасажир спочатку був сповнений рішучості вийти і намертво вчепився до ручки дверей. Всі просили його зупинитися", – розповідає Кінан Куріхара, один з пасажирів цього рейсу.

Після посадки у Гонолулу порушника затримали правоохоронці. Представник авіакомпанії Hawaiian Airlines підтвердив інцидент і додав, що інші мандрівники перебували в цілковитій безпеці.

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