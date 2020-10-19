Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Василь Ломаченко

Стюардеса розповіла про найдратівливіші вчинки авіапасажирів

  • 12
Стюардеса розповіла про найдратівливіші вчинки авіапасажирів - фото 1

Бортпровідниця американської авіакомпанії Монсеррат Андуджар-Геакоман розповіла про звички пасажирів, які найбільше дратують екіпаж літака.

Так, за словами стюардеси, найбільше бортпровідникам не подобається, коли мандрівники кладуть свої особисті речі у прохід.

І ще: Яку річ не варто пакувати у валізу, аби не перевищити обмеження по вазі багажу

"Уявіть, що я прийшла в ваш офіс, зняла взуття і залишила його на виду, щоб ви могли спіткнутися. Щоб полегшити життя стюардес, досить прибрати багаж на полицю, а також не виставляти в прохід коліна та лікті", – пояснила вона.

Крім того, Андуджар-Геакоман вважає, що пасажирам не слід брати з собою в туалет телефони. Як зазначила бортпровідниця, це дратує персонал, адже зі смартфоном люди проводять більше часу в туалеті і змушують інших пасажирів довше чекати, стоячи в проході.

Стюардеса розповіла про найдратівливіші вчинки авіапасажирів - фото 430902

Читайте також: Japan Airlines перестане використовувати фразу "ladies and gentlemen"

Джерело: express
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3060
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 5138
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2588255
Загрузка...
Новини