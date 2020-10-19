Стюардеса розповіла про найдратівливіші вчинки авіапасажирів

Бортпровідниця американської авіакомпанії Монсеррат Андуджар-Геакоман розповіла про звички пасажирів, які найбільше дратують екіпаж літака.

Так, за словами стюардеси, найбільше бортпровідникам не подобається, коли мандрівники кладуть свої особисті речі у прохід.

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"Уявіть, що я прийшла в ваш офіс, зняла взуття і залишила його на виду, щоб ви могли спіткнутися. Щоб полегшити життя стюардес, досить прибрати багаж на полицю, а також не виставляти в прохід коліна та лікті", – пояснила вона.

Крім того, Андуджар-Геакоман вважає, що пасажирам не слід брати з собою в туалет телефони. Як зазначила бортпровідниця, це дратує персонал, адже зі смартфоном люди проводять більше часу в туалеті і змушують інших пасажирів довше чекати, стоячи в проході.

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