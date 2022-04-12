Зукраїнити: в англомовному сленгу з'явилося нове слово

Слово "зукраїнити" з'явилося в онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary. Читайте далі та дізнайтеся, що означає це слово.

Мова здатна динамічно показувати реальність. З появою нових речей чи явищ у мові виникають назви для цих безіменних, щоб була можливість їх позначати.

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Так у мовленні тих, хто послуговується англійською на щодень, з'явилося нове сленгове слово Ukrained. Дізнатися про нього можна в онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary.

Перекласти дієслово Ukrained можна так: зукраїнити. Автори описують суть цього слова так: коли ти росія і проводиш вторгнення у країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні.

Приклад вживання: "росія була зукраїнена".

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