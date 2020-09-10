Зухвало-сексуально: Демі Роуз підірвала мережу голими фото (18+)

Британська модель Демі Роуз завела шанувальників вкрай пікантними кадрами. Зірка позувала у ботфортах і топлес. Знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, 25-річна Демі Роуз порадувала своїх підписників свіжою серією фото та відео, на яких позувала повністю оголеною. Красуня продемонструвала пишні груди, які на одному знімку прикрила рукою, а на іншому – рушником.

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Відомо, що зірка відпочиває на іспанському острові Ібіца. "Рай на землі", – написала модель у підписі до публікації.

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