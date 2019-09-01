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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Зухвалі українки в коротких сукнях на байках підірвали інтернет: гаряче відео

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Українки розбурхали інтернет - фото 1
Українки розбурхали інтернет / Кадр з відео

В інтернеті набирає популярності відео з двома мотоциклістками. Дівчата вирішили проїхатися на байках по столичному проспекті Бажана у коротеньких платтях. Відзначимо, що вийшло доволі ефектно.

На столичному проспекті Бажана очевидці зняли пару незвичайних учасників дорожнього руху. А саме – двох дівчат за кермом байків, які вирішили поганяти з вітерцем в коротких літніх сукнях.

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Як ви вже здогадалися, такий одяг створив деякий дискомфорт мотоциклістам. Зате картинка вийшла дуже яскравою – прямо як у Мерилін Монро. Хоча не виключено, що відео було постановочним.

Хай там що, але відео сподобалося публіці: у Facebook, де воно було опубліковано, користувачів залишають в основному позитивні і жартівливі коментарі з приводу побаченого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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