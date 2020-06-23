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Зухвала рок-діва: Оля Полякова з'явилася з ірокезом на голові

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Відома українська співачка Оля Полякова здивувала своїх шанувальників новим іміджем. На голові в артистки красується ірокез.

Так, Оля Полякова постала перед підписниками у несподіваному образі. Зірка змінила імідж і записала відео з ірокезом на голові. Роликом красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Як вам нова я?", – прокоментувала публікацію 36-річна Полякова.

Артистка також додала, що в душі вона рок-діва. Проте варто відзначити, що кардинальна зміна іміджу сподобалася не всім шанувальникам Полякової.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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