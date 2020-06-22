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Коронавірус Карантин

Слава з НеАнгелів похвалилася підтягнутими сідницями

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Співачка Слава Камінська поділилася пікантним відео, позуючи в Одесі. Фоловери у захваті від ідеальної форми співачки!

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська поділилася з шанувальниками в Instagram новим знімком.

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Знаменитість виставила пікантне чорно-біле відео з гримерки перед концертом в Одесі, виступивши вперше після самоізоляції на карантині через коронавірус COVID-19. Так, артистка приміряла облягаюче чорне боді з глибоким декольте і вбрання з сітки зі стразами, покрутившись перед дзеркалом і засвітивши оголені сідниці.

Фоловери не пройшли повз і прокоментували нове відео так: "Королева", "Красуня", "Неймовірно красива і талановита", "Це був прекрасний концерт", "Карантин вам абсолютно байдужий, шкода, що у вас подвійні стандарти щодо цього".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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