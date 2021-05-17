Емілі Ратажковскі продала своє спокусливе фото як NFT за 175 тисяч доларів

Американська зірка подіумів Емілі Ратажковскі вирішила не відставати від трендів і долучилася до прихильників цифрового мистецтва. Красуня продала невзаємозамінний токен (NFT) Buying Myself Back: A Model for Redistribution на аукціоні Christie's за 175 000 доларів.

Так, на фото, яке Емілі Ратажковскі продала як NFT Buying Myself Back: A Model for Redistribution, американська модель позує на пляжі у відвертому купальнику. При цьому вона томно дивиться у камеру.. Про це зірка повідомила в Twitter.

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Назва NFT говорить про статтю моделі від 15 вересня 2020 року в блозі The Cut журналу New York Magazine. Тоді Ратажковскі виступила з критикою проти художника Річарда Прінса, який використовував її фото в рамках своєї виставки.

Нещодавно, 26 квітня поточного року, засновник Twitter Джек Дорсі виступив з підтримкою ідеї Емілі випустити NFT. А ще вона стала учасницею флешмобу прихильників біткойна, які очікують тариф першої криптовалюти у розмірі 100 тисяч доларів.

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