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Леся Нікітюк показала, як позбулася купальника у воді: пікантне фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка любить подорожувати по світу, похизувалася відвертим пляжним знімком з відпочинку. Шанувальники уже встигли оцінити.

Леся Нікітюк позує, стоячи в неймовірно прозорій бірюзового кольору воді. Красуня зважилася зняти верх купальника, однак стала до камери спиною. А в руках Леді Ле тримає гарний солом'яний капелюшок.

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Фотографія вийшла однозначно красивою і "живою". Нею неможливо не милуватися!

Шанувальники не упустили можливості пожартувати над зіркою. Деякі відзначили, що попри те, що фото торішнє, вони все одно заздрять Нікітюк, адже у неї все ж була можливість побувати в такому казковому місці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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