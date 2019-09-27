Зухвала Надя Дорофєєва показала пікантне фото в бікіні

Відома українська співачка Надя Дорофєєва вміє не тільки стильно одягатися і майстерно позувати перед фотографами, але і красиво роздягатися на камеру. Красуня опублікувала новий спокусливий знімок в Instagram.

Ефектні кадри в білизні і відверті сценічні наряди Наді Дорофєєвої завжди викликали бурхливу реакцію у шанувальників. Нове фото – не вийняток.

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На опублікованому колажі артистка постала в досить зухвалому образі – чорній білизні і оригінальній синій куртці, яку зірка кокетливо спустила з одного плеча. Сміливий образ довершив яскравий макіяж – тіні з великими блискітками, густо нафарбовані вії і підведені чорним очі. Як аксесуари – срібні намиста і великі сережки з камінням.

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