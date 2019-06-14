Зухвала мавпа зняла селфі із середнім пальцем (фото)

Подорож туристів запам'ятається на все життя / Yahoo News

Кумедна мавпа зняла непристойне селфі, показавши на фото середній палець. Дивіться знімки!

Туристи з австралійського Квінсленда з трьома дітьми вирушили на відпочинок на Балі. Там вони вирішили відвідати ліс мавп в Убуді.

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Місцевий гід запропонував зробити туристам знімки. На фото видно, що мавпи з'являються в кадрах, де позують члени сім'ї. Одна з тварин підбігла до гіда, схопила камеру і зробила кілька знімків.

Коли туристи подивилися фото, вони були здивовані. По-перше, мавпа зробила справжнє селфі, запхавши в кадр свою мордочку на тлі людей. По-друге, на одному зі знімків тварина показала середнім пальцем усім відомий жест... Туристи відзначили, що "мавпа показово була зухвалою", але ці фото зробили їхню подорож незабутньою!

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