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Зухвала мавпа зняла селфі із середнім пальцем (фото)

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Подорож туристів запам'ятається на все життя - фото 1
Подорож туристів запам'ятається на все життя / Yahoo News

Кумедна мавпа зняла непристойне селфі, показавши на фото середній палець. Дивіться знімки!

Туристи з австралійського Квінсленда з трьома дітьми вирушили на відпочинок на Балі. Там вони вирішили відвідати ліс мавп в Убуді.

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Місцевий гід запропонував зробити туристам знімки. На фото видно, що мавпи з'являються в кадрах, де позують члени сім'ї. Одна з тварин підбігла до гіда, схопила камеру і зробила кілька знімків.

Коли туристи подивилися фото, вони були здивовані. По-перше, мавпа зробила справжнє селфі, запхавши в кадр свою мордочку на тлі людей. По-друге, на одному зі знімків тварина показала середнім пальцем усім відомий жест... Туристи відзначили, що "мавпа показово була зухвалою", але ці фото зробили їхню подорож незабутньою!

Зухвала мавпа зняла селфі із середнім пальцем (фото) - фото 334413

Зухвала мавпа зняла селфі із середнім пальцем (фото) - фото 334414

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Джерело: dailymail
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