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Ставить лайки і гортає стрічку: мавпу навчили користуватися Instagram (відео)

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Мавпу навчили користуватися Instagram - фото 1
Мавпу навчили користуватися Instagram / mashable

У мережі опублікували ролик, на якому зображена мавпа, що проглядає відео і фото своїх родичів в соціальній мережі Instagram. Ролик з’явився у Twitter.

На кумедному відео видно, як тварина вміло управляється з телефоном і додатком Instagram. Зокрема, мавпа самостійно наживає на фотографії, ставить лайки, гортає стрічку і знаходить необхідні знімки.

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Багато користувачів в коментарях відзначили, що поведінка примата не дуже відрізняється від людської, що, на їхню думку, є це ще одним доказом теорії еволюції. Крім цього, в науковій класифікації люди входять в одну підродину разом з декількома людиноподібними мавпами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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