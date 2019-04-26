Ставить лайки і гортає стрічку: мавпу навчили користуватися Instagram (відео)

У мережі опублікували ролик, на якому зображена мавпа, що проглядає відео і фото своїх родичів в соціальній мережі Instagram. Ролик з’явився у Twitter.

На кумедному відео видно, як тварина вміло управляється з телефоном і додатком Instagram. Зокрема, мавпа самостійно наживає на фотографії, ставить лайки, гортає стрічку і знаходить необхідні знімки.

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Багато користувачів в коментарях відзначили, що поведінка примата не дуже відрізняється від людської, що, на їхню думку, є це ще одним доказом теорії еволюції. Крім цього, в науковій класифікації люди входять в одну підродину разом з декількома людиноподібними мавпами.

this monkey is like. properly browsing insta and it's messing with me pic.twitter.com/9hFIQWEJsN — danny (@dsemumi) 25 квітня 2019 р.

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