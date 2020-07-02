Зухвала MARUV позувала у відвертому шкіряному комплекті

Співачка MARUV показала нове фото в нашийнику і грубій шкірі. Шанувальники у захваті від красуні!

Українська співачка MARUV знялася в новому еротичному вбранні, показавши знімок на своїй сторінці в Instagram.

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На фото зірка знялася в чорному комбінезоні з прозорої чорної тканини, що частково прикриває її обличчя. Поверх цього наряду співачка одягла комплект з грубої шкіри, з загостреним бюстгальтером і басками.

Також образ зірки доповнив нашийник, сережки у формі кілець і довгі нігті зі сріблястим лаком. Фото MARUV підписала словами "Шкіряний нашийник на шиї оплатить мій чек".

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