Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Зухвала MARUV позувала у відвертому шкіряному комплекті

  • 61
MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Співачка MARUV показала нове фото в нашийнику і грубій шкірі. Шанувальники у захваті від красуні!

Українська співачка MARUV знялася в новому еротичному вбранні, показавши знімок на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Скандальна MARUV анонсувала новий кліп

На фото зірка знялася в чорному комбінезоні з прозорої чорної тканини, що частково прикриває її обличчя. Поверх цього наряду співачка одягла комплект з грубої шкіри, з загостреним бюстгальтером і басками.

Також образ зірки доповнив нашийник, сережки у формі кілець і довгі нігті зі сріблястим лаком. Фото MARUV підписала словами "Шкіряний нашийник на шиї оплатить мій чек".

Це цікаво: Зухвала MARUV пікантно оголилася на новому гарячому фото

Джерело: Радіо МАКСИМУ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1244
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1582
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 1973
Загрузка...
Новини