Я після карантину: Леся Нікітюк розвеселила епічними фото в купальнику

Відома телеведуча Леся Нікітюк зараз також на карантині та розважає своїх шанувальників кумедними дописами. Нещодавно зірка вирішила показати, якою може стати після самоізоляції. І це знайомо багатьом людям, які зараз працюють вдома.

32-річна українська шоувумен Леся Нікітюк підкорює не лише телеканали, а й соцмережу Instagram. Там за зіркою з чудовим почуттям гумору стежать понад 3 мільйони користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться деталями свого життя.

І ще: Зовсім гола Демі Роуз здивувала гарячим фото з подругою (18+)

ЛедіЛе не могла оминути увагою введення карантину в Україні, тому зробила веселий колаж про те, якою ж вона з'явиться після завершення обмежень в країні. На фото в купальнику ведуча добряче збільшила собі талію, стегна та сідниці. А все тому, що домашній режим створює всі умови для надмірного вживання їжі від нудьги. Сподіваємось, жарт залишиться жартом не тільки для Лесі, а й для інших українців :)

instagram.com/lesia_nikituk

Якщо ви не звернули увагу на фотошоп, то зацініть справжні фото Лесі:

instagram.com/lesia_nikituk

instagram.com/lesia_nikituk

instagram.com/lesia_nikituk

Читайте також: Без спіднього і макіяжу: як проводить карантин найкрасивіша у світі дівчина