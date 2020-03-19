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Карантин Коронавірус

Я після карантину: Леся Нікітюк розвеселила епічними фото в купальнику

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Леся Нікітюк потролила дівчат після карантину - фото 1
Леся Нікітюк потролила дівчат після карантину

Відома телеведуча Леся Нікітюк зараз також на карантині та розважає своїх шанувальників кумедними дописами. Нещодавно зірка вирішила показати, якою може стати після самоізоляції. І це знайомо багатьом людям, які зараз працюють вдома.

32-річна українська шоувумен Леся Нікітюк підкорює не лише телеканали, а й соцмережу Instagram. Там за зіркою з чудовим почуттям гумору стежать понад 3 мільйони користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться деталями свого життя.

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ЛедіЛе не могла оминути увагою введення карантину в Україні, тому зробила веселий колаж про те, якою ж вона з'явиться після завершення обмежень в країні. На фото в купальнику ведуча добряче збільшила собі талію, стегна та сідниці. А все тому, що домашній режим створює всі умови для надмірного вживання їжі від нудьги. Сподіваємось, жарт залишиться жартом не тільки для Лесі, а й для інших українців :)

instagram.com/lesia_nikituk - фото 393013
instagram.com/lesia_nikituk

Якщо ви не звернули увагу на фотошоп, то зацініть справжні фото Лесі:

instagram.com/lesia_nikituk - фото 393014
instagram.com/lesia_nikituk
instagram.com/lesia_nikituk - фото 393015
instagram.com/lesia_nikituk
instagram.com/lesia_nikituk - фото 393016
instagram.com/lesia_nikituk

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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