Зубна нитка: чому не варто нею користуватися

Полюбляєте користуватися зубною ниткою? А дарма. Дослідження показали, що зубні нитки можуть викликати небезпечні захворювання.

Вчені вивчили вплив зубних ниток на здоров'я. Виявилося, що деякі компоненти в зубних нитках далеко не нешкідливі для людини.

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Йдеться в першу чергу про поліфторалкіли – вони використовуються при виробництві ниток. Їх вживання може привести до проблем з гормонами, щитовидною залозою, мозком і печінкою. В рамках експерименту за участю 178 людей, які користувалися зубними нитками, вчені встановили, що у всіх учасників був сильно завищений рівень цих кислот. Всі вони користувалися зубними нитками різних марок (18 різних виробників). У інших нитках були також зафіксовані перевищення норми вмісту фтору.

За словами вчених, відмовлятися від використання зубних ниток повністю не варто, але треба усвідомлювати, що корисним цей інструмент гігієни стає тільки в руках професійного стоматолога.

Полюбляєте користуватися зубною ниткою?

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