Зуб даю: Зеленський сконфузився у своєму першому політичному ток-шоу

Кандидат в президенти, шоумен Володимир Зеленський вперше з'явився на ток-шоу як політик. Він вийшов на зв'язок по скайпу, однак під час прямого ефіру все одно встиг сконфузитися.

Під час включення в ефір програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" Володимир Зеленський коротко відповів на кілька запитань. Випуск був "кандидатським", тож у ньому взяли участь лише претенденти на пост президента України, а також автор резонансного розслідування розкрадань в сфері оборони країни Денис Бігус.

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Свій виступ Зеленський розпочав із незвичайного прикладу. За його словами, коли в США зіткнулися з аналогічними проблемами в сфері оборони, то "вирішили проблему просто", ухваливши закон неоднозначний Лінкольна. "Здав корупціонера – отримав частину грошей. Я б хотів привітати Бігуса – в нормальній країні він став би мільйонером", – зазначив Зеленський.

Однак глядачів здивувало інше: чому ж кандидат, перебуваючи в своєму офісі в Києві, не зміг приїхати на прямий ефір "1+1". На запитання ведучої, чи з'явиться він у програмі особисто, Зеленський відповів коротко: "Зуб даю". Ця фраза вже стала мемом.

"Брати участь у програмі, яка в Києві, скайпом з Печерську, це, звісно, ноу-хау. Хоча бажання відгородити Зеленського від журналістів й інших кандидатів зрозуміле. З публічністю ще працювати і працювати", – прокоментував виступ Зеленського журналіст Євген Будерацький.

"Зуб даю".... Ви уявляєте таку риторику на міжнародних переговорах? З Меркель, Макроном, Мей, Туском, Трампом? З Путіним? Даю голову, а не зуб, на відсіч, що Путін був би щасливий мати такого "презЕдента України", – написала представник Порошенка Ірина Геращенко.

Фотожаба на Зеленського / Процишин

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