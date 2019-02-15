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Декларація – 3 в 1: пародія на Тимошенко, Зеленського і Ляшка підірвала мережу

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Декларація - 3 в 1 - фото 1
Декларація - 3 в 1

Популярний український YouТube-канал "Мюслі Кличка" випустив нову політичну пародію. У головних ролях відео – Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Олег Ляшко. Зацініть!

Автори каналу "Мюслі Кличка" порвали мережу новим відео під назвою "Декларація – 3 в 1". У ролику блогери поєднали пародію на три хіти "Босая", "Дим" і "Чіка", головними героями яких відповідно стали кандидати в президенти: Тимошенко ("Святая"), Зеленський ("Зе! Зе! Зе!") та Ляшко ("Росіта").

Це дуже смішно, дивіться самі!

Користувачі мережі в коментарях відзначають, що це головний хіт весни 2019 в Україні.

Дивіться також: Смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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