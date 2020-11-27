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ZTE випустила доступного конкурента Redmi Watch: що він уміє
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Слідом за презентацією Redmi Watch свій "розумний" годинник показала компанія ZTE. Він схожий зовні на конкурента, проте довше працює на одному заряді, а коштує при цьому менше.
Як і Redmi Watch, новий ZTE Watch Live виконаний у квадратному корпусі, але дисплей має трохи меншу діагональ – 1,3 дюйма, і нижчу роздільну здатність – 240х240 пікселів. Для кастомізації передбачені різні варіанти циферблатів.
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Сам годинник пропонується тільки в одному кольорі – чорному, зате ремінці з силікагелю бувають різних кольорів, у тому числі яскравого оранжевого і синього.
Годинник уміє вимірювати пульс і рівень кисню у крові, а також моніторити якість сну та відстежувати виконання фізичних вправ під час заняття спортом. При під'єднанні до смартфона пристрій може відображати вхідні повідомлення та дзвінки. Крім того, підтримується дистанційне керування камерою та відтворенням музики. Для синхронізації використовується Bluetooth 4.2.
При розмірах 40,6 x 34,6 x 10,8 мм пристрій важить 35,7 грама. Корпус пило- та водонепроникний і відповідає стандарту IP68.
У продаж ZTE Watch Live надійдуть 3 грудня за ціною $ 35.
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