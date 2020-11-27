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Експерти DxOMark протестували камеру iPhone 12: яким є їхній вердикт
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Фахівці лабораторії DxOMark протестували камеру смартфона Apple iPhone 12. За заявою компанії, у цій версії гаджета користувачам доступні максимально збалансовані можливості основної камери. Експерти вирішили перевірити, чи такий хороший гаджет при зйомці у різних умовах.
Основна камера iPhone 12 Pro Max представлена двома датчиками по 12 Мп кожен. Один з них отримав лінзи з фокусною відстанню 26 мм і матрицю чутливістю f/1.6, а другий сенсор оснащений набором ультраширококутний лінз з фокусною відстанню 13 мм і апертурою f/2.4.
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Тестування показало, що iPhone 12 добре справляється з автоматичним фокусуванням, підрахунком значення експозиції та кольору. Для фотографій характерні висока деталізація та реалістична передача кольору шкіри, включаючи відеозйомку. Також DxOMark заявила, що алгоритм роботи вбудованої системи стабілізації добре показав себе навіть під час зйомки на ходу.
Утім, не позбавлений iPhone 12 і недоліків. Смартфон фотографує з відчутним обмеженням по колірному діапазону, не завжди справляється з балансом білого при зйомці на вулиці, а на фотографіях в умовах низької освітленості помітні цифрові шуми. Колірна квантизація та зрушення насиченості, а також низька якість фотографії при використанні зуму на середніх і великих значеннях теж у списку недоліків iPhone 12.
Приклади фото, знятих на iPhone 12:
Сумарно iPhone 12 набрав 112 балів за шкалою DxOMark, посівши місце лише в другій десятці кращих камерофонів другої половини 2020 року. Аналогічний результат отримав і HONOR V30 Pro. Минулорічний флагман iPhone 11 Pro Max набрав на два бали більше.
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