ZTE створила концепт смартфона з несподіваним дизайном

В останні роки виробники смартфонів активно експериментували з розташуванням фронтальних камер у прагненні зробити свої пристрої настільки безрамковими, наскільки це можливо. ZTE вирішила вразити своїм концептом!

Камери зміщувалися якомога ближче до верхньої межі корпусу, розміщувалися у вирізах, у тому числі компактних краплеподібних, і навіть в отворах у дисплеї. У деяких випадках навіть використовувалися висувні модулі камери або конструкції слайдера. До цього розмаїття компанія ZTE вирішила додати ще один варіант і запропонувала його у своєму новому концепті смартфона.

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Щоб зробити бічні рамки навколо дисплея максимально тонкими і не псувати екран вирізом, інженери ZTE оснастили концепт смартфона ZTE Axon V модулем 3D камери у вигляді виступу на бічній грані корпусу.

Концепт від ZTE отримав несподіване розміщення камер

Такий модуль включає два сенсори. Він розташований на жорсткому виступі на правій бічній грані, конструкція не ховається в корпус в ті моменти, коли фронтальна камера не використовується. Завдяки такій оригінальній конструкції вдалося максимально наблизити співвідношення дисплея до площі лицьової панелі до 100%. Однак, точне значення не повідомляється.

Ще один концепт від ZTE:

Смартфон ZTE Axon V оснащений 6,8-дюймовою OLED панеллю зі співвідношенням сторін 21: 9 (як і у Sony Xperia 1, Xperia 10 і Xperia 10 Plus). Такий пристрій покликаний забезпечити більш зручне споживання кінематографічного контенту, включаючи потокове відео.

На задній панелі смартфона ZTE Axon V доступна подвійна камера. Вона розташувалася у звичному місці, а не у виступі корпусу. Як відзначають у ZTE, вивільнене всередині корпусу місце планують використовувати для установки батареї зі збільшеною місткістю. Про функціональні можливості фронтальної 3D камери поки нічого не повідомляється. Ймовірно, крім зйомки автопортретів вона також може використовуватися і для більш безпечного розпізнавання обличчя користувача. Також така конструкція може стати в пригоді і в завданнях доповненої реальності.

Попри той факт, що поки що ZTE Axon V є лише концептом, велика ймовірність побачити цей пристрій у вигляді комерційного продукту на ринку вже в цьому році.

Додамо, у ZTE є ще один концептуальний смартфон з боковим модулем камер – ZTE Axon S. Але замість стаціонарного виступу в даному випадку застосовується бічний слайдер. У висувному блоці розташувалися 48-мегапіксельний основний модуль, 19-мегапіксельний допоміжний модуль і, ймовірно, спалах ксенону. Також повідомляється про модуль з 5-кратним оптичним збільшенням при зйомці. Ця модель також може з'явитися на ринку в цьому році.

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