Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Гороскоп на день

ZTE створила концепт смартфона з несподіваним дизайном

  • 20
Концепти ZTE мають несподіване розміщення камер - фото 1
Концепти ZTE мають несподіване розміщення камер

В останні роки виробники смартфонів активно експериментували з розташуванням фронтальних камер у прагненні зробити свої пристрої настільки безрамковими, наскільки це можливо. ZTE вирішила вразити своїм концептом!

Камери зміщувалися якомога ближче до верхньої межі корпусу, розміщувалися у вирізах, у тому числі компактних краплеподібних, і навіть в отворах у дисплеї. У деяких випадках навіть використовувалися висувні модулі камери або конструкції слайдера. До цього розмаїття компанія ZTE вирішила додати ще один варіант і запропонувала його у своєму новому концепті смартфона.

І ще: Офіційно представлено Redmi 7 - смартфон за смішні гроші

Щоб зробити бічні рамки навколо дисплея максимально тонкими і не псувати екран вирізом, інженери ZTE оснастили концепт смартфона ZTE Axon V модулем 3D камери у вигляді виступу на бічній грані корпусу.

Концепт від ZTE отримав несподіване розміщення камер - фото 315213
Концепт від ZTE отримав несподіване розміщення камер

Такий модуль включає два сенсори. Він розташований на жорсткому виступі на правій бічній грані, конструкція не ховається в корпус в ті моменти, коли фронтальна камера не використовується. Завдяки такій оригінальній конструкції вдалося максимально наблизити співвідношення дисплея до площі лицьової панелі до 100%. Однак, точне значення не повідомляється.

Ще один концепт від ZTE:

ZTE створила концепт смартфона з несподіваним дизайном - фото 315211
ZTE створила концепт смартфона з несподіваним дизайном - фото 315212

Смартфон ZTE Axon V оснащений 6,8-дюймовою OLED панеллю зі співвідношенням сторін 21: 9 (як і у Sony Xperia 1, Xperia 10 і Xperia 10 Plus). Такий пристрій покликаний забезпечити більш зручне споживання кінематографічного контенту, включаючи потокове відео.

На задній панелі смартфона ZTE Axon V доступна подвійна камера. Вона розташувалася у звичному місці, а не у виступі корпусу. Як відзначають у ZTE, вивільнене всередині корпусу місце планують використовувати для установки батареї зі збільшеною місткістю. Про функціональні можливості фронтальної 3D камери поки нічого не повідомляється. Ймовірно, крім зйомки автопортретів вона також може використовуватися і для більш безпечного розпізнавання обличчя користувача. Також така конструкція може стати в пригоді і в завданнях доповненої реальності.

Попри той факт, що поки що ZTE Axon V є лише концептом, велика ймовірність побачити цей пристрій у вигляді комерційного продукту на ринку вже в цьому році.

Додамо, у ZTE є ще один концептуальний смартфон з боковим модулем камер – ZTE Axon S. Але замість стаціонарного виступу в даному випадку застосовується бічний слайдер. У висувному блоці розташувалися 48-мегапіксельний основний модуль, 19-мегапіксельний допоміжний модуль і, ймовірно, спалах ксенону. Також повідомляється про модуль з 5-кратним оптичним збільшенням при зйомці. Ця модель також може з'явитися на ринку в цьому році.

Читайте також: Дефіцитний товар: чому Xiaomi призупинила продажі смартфона Mi9

Джерело: phonearena
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2283
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 951
Як правильно та смачно приготувати рибу
  • Вчора, 15:31
  • 459
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони