Дефіцитний товар: чому Xiaomi призупинила продажі смартфона Mi9

Компанія Xiaomi протягом доби опублікувала відразу дві несподівані заяви: у першій йдеться про призупинення продажів смартфонів Mi9 SE і Mi9 Transparent Edition, а пізніше мова зайшла про всю лінійку Mi9. Дізнайтесь, чому китайська компанія прийняла відповідне рішення!

Новина моментально обросла великою кількістю чуток, і виробники поспішили прояснити ситуацію, звернувшись до шанувальників бренду безпосередньо.

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Представники Xiaomi повідомили, що причина припинення відвантажень прозаїчна: кількість замовлень на популярні новинки просто перевищила виробничі можливості складальної лінії. У результаті в якийсь момент з конвеєра зійшло менше пристроїв, ніж було продано – це і стало причиною "складського вакууму". Керівництво компанії запевнило шанувальників бренду, що співробітники виробничої лінії роблять все можливе, щоб поставити необхідну кількість товару.

Попит на Xiaomi Mi9 суттєво перевищує пропозицію

Ми вибачаємось за шкоду, завдану користувацькому досвіду наших покупців. Товарів просто не вистачає. Сьогодні вдень Xiaomi прийняла таке рішення для накопичення складських запасів, – повідомив у відкритому зверненні глава відділу зі зв'язків з громадськістю Xiaomi Сюй Джи Цю.

Раніше засновник компанії Лей Цзюнь заявив на своїй сторінці в Weibo: "Якщо Xiaomi поставить менше мільйона одиниць Mi9 у перший місяць, я сам піду на завод, щоб збирати смартфони!".

Пізніше він нагадав про свою обіцянку, відзначившись відповідним коментарем під рекламним банером викрутки, виробленої одним з суббрендів Xiaomi.

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