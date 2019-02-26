ZTE представила ідеальний смартфон для селфі

Компанія ZTE показала в Барселоні смартфон Blade V10 з двома задніми камерами і вражаючою фронтальною. Справа в тому, що в ній – аж 32 Мп!

Саме ця фішка має допомогти ZTE Blade V10 створювати більш детальні зображення, ніж більшість інших смартфонів зараз, майже всі з яких позбавлені такої потужної фронтальної камери.

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Новий гаджет від ZTE використовує технологію розпізнавання зображень на базі штучного інтелекту і здатний ідентифікувати понад 300 сцен в режимі попереднього перегляду. Також камера дозволяє робити селфі без втрати якості в умовах недостатнього освітлення.

Подвійна основна камера виявилася слабкішою за фронтальну. Вона отримала модулі на 16 і 5 Мп. Що ж стосується інших технічних характеристик, то смартфон Blade V10 отримав дисплей з вирізом, процесор MediaTek Helio P70, 3 або 4 ГБ оперативної і 32 або 64 ГБ флеш-пам'яті. Є слот для карт пам'яті microSD і роз'єм 3,5 мм для підключення навушників.

ZTE Blade V10

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