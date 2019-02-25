Представлено перший смартфон з п'ятьма камерами

Фінська компанія HMD Global, яка випускає смартфони під брендом Nokia, представила перший смартфон з п'ятьма камерами. Телефон дозволяє знімати в стислому форматі RAW і редагувати знімки безпосередньо на пристрої.

Nokia 9 PureView оснащений оптикою Zeiss на задній панелі гаджета. Виробники стверджують, що автоматичне суміщення зображень з п'яти камер дозволить регулювати фокус знімка вже після зйомки, а також дасть винятковий динамічний діапазон зображення розміром у 12 мегапікселів.

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HMD Global заявляє, що цей смартфон створений саме для фотографів, гаджет дозволяє знімати в стислому форматі RAW і редагувати знімки безпосередньо на пристрої.

Смартфон з п'ятьма камерами Nokia 9 PureView

Nokia 9 володіє шестидюймовим екраном, працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 845, в ньому встановлено 6 гігабайт оперативної і 128 гігабайт вбудованої пам'яті. Ємність акумулятора складає 3320 мАг.

Очікується, що в продаж смартфон надійде у березні. У США він буде коштувати 699 доларів, однак ціни в інших країнах будуть варіюватися в залежності від ринку.

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