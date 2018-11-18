ZTE оголосила терміни випуску 5G-смартфона

У рамках підготовки до запуску у 2019 році комерційних мереж п'ятого покоління ZTE розповіла про успішне здійснення телефонного дзвінка, налаштування доступу до інтернету й обміну повідомленнями в месенджері WeChat через 5G.

Крім того, компанія оголосила про терміни випуску власного смартфона з підтримкою мобільних мереж нового покоління.

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У квітні цього року ZTE здійснила перший дзвінок через мобільні мережі п'ятого покоління, використовуючи глобальний стандарт 3GPP R15. У кінці жовтня підрозділ ZTE Mobile Devices здійснив 5G-дзвінок за допомогою симуляційної системи в Центрі досліджень і розробок в Шанхаї. Для зв'язку використовувалися смартфон і абонентське обладнання власного виробництва. Аналогічна симуляційна система застосовувалася в гаджеті ZTE для доступу до інтернету і обміну повідомленнями в WeChat за допомогою технології 5G.

Смартфони з 5G від ZTE з'являться в наступному році

Сьогодні тестові 5G-смартфони підтримують здебільшого частоти нижче 6 ГГц. Водночас передове рішення ZTE Mobile Devices з інтегрованою антеною підтримує будь-яке покриття – від частот нижче 6 ГГц до міліметрових хвиль, включаючи безліч комбінацій CA і EN-DC, що відповідає вимогам світових операторів зв'язку.

Для випуску комерційного 5G-смартфона компанія ZTE продовжує тестування сервісу даних 5G і готується до додаткових досліджень у різних напрямках, які будуть проводитися в грудні. Компанія планує представити комерційний 5G-телефон у першій половині 2019 року.

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