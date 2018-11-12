Смартфон OnePlus з підтримкою 5G не буде наступником OnePlus 6T

Компанія OnePlus підтвердила, що наступного року вона має намір випустити новий смартфон, який отримає підтримку стандарту зв'язку 5G. Однак компанія вирішила не ділитися будь-якими додатковими відомостями про цей пристрій.

Однак на днях представник OnePlus заявив, що наступник смартфона OnePlus 6T, який, можливо, буде називатися OnePlus 7, не отримає підтримки 5G. Попри це компанія планує вивести на ринок нову лінійку смартфонів, яка, в тому числі, буде включати перший пристрій OnePlus з підтримкою 5G.

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Як очікується, новий смартфон OnePlus з підтримкою 5G буде офіційно представлений на початку 2019 року. Найбільш імовірною виглядає його презентація під час проведення виставки Mobile World Congress, яка буде проходити в лютому в Барселоні. Але це поки лише припущення, а не офіційно підтверджені дані.

Також можна припустити, що прийдешній смартфон OnePlus з підтримкою 5G буде коштувати дорожче у порівнянні з нинішніми пристроями. При цьому компанія не хоче компрометувати свою лінійку "доступних флагманів" (ціна випущеного нещодавно смартфона OnePlus 6T стартує з позначки $ 549), тому модель з підтримкою 5G стане частиною нової лінійки. Крім підтримки нового стандарту зв'язку цей апарат може отримати і деякі інші преміальні функції, наприклад, бездротову зарядку. Крім того, цей пристрій може відрізнятися і в плані дизайну.

У компанії може з'явитися нова лінійка смартфонів / iXBT.

Ще однією можливою причиною запуску окремої лінійки смартфонів можуть бути побоювання компанії щодо адаптації стандарту зв'язку 5G. З огляду на те, що наявна лінійка мобільних пристроїв OnePlus досить успішна, а нова технологія зв'язку для свого широкого поширення та впровадження може зажадати багато часу, то компанія просто не хоче ризикувати зниженням продажів своїх смартфонів протягом перехідного періоду, на який якраз і припаде випуск нової моделі.

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