Артудар ЗСУ по колоні російської техніки зняли з дрона з тепловізором: відео

Українські бійці продовжують трощити ворожу техніку. На цей раз показали на відео, як наші захисники розбомбили російську колону у районі селища Макарів, що на Київщині.

Так, у Twitter опублікували ролик артилерійської атаки Збройних сил України по одній із колон російських військ. Кадри зняті з висоти за допомогою дрону з тепловізором.

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На них видно величезний вогненний гриб, який міг бути наслідком попадання снаряда у вантажівку з паливом або боєприпасами. За ним слідують безліч менших розривів, що пошкодили решту техніку з колони Росії, що стояла на дорозі.

Ukrainian artillery shelling a Russian convoy. Thermal camera.

417/ pic.twitter.com/TjHBi40qCQ — (@TheDeadDistrict) March 11, 2022

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