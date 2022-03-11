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війна

Артудар ЗСУ по колоні російської техніки зняли з дрона з тепловізором: відео

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Артудар ЗСУ по колоні російської техніки зняли з дрона з тепловізором: відео - фото 1

Українські бійці продовжують трощити ворожу техніку. На цей раз показали на відео, як наші захисники розбомбили російську колону у районі селища Макарів, що на Київщині.

Так, у Twitter опублікували ролик артилерійської атаки Збройних сил України по одній із колон російських військ. Кадри зняті з висоти за допомогою дрону з тепловізором.

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На них видно величезний вогненний гриб, який міг бути наслідком попадання снаряда у вантажівку з паливом або боєприпасами. За ним слідують безліч менших розривів, що пошкодили решту техніку з колони Росії, що стояла на дорозі.

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