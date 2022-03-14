Біля Маріуполя український БТР-4 самотужки знищив ворожий танк та бронемашину: відео

У мережі з'явився черговий доказ справжнього професіоналізму ЗСУ. Дивіться, як українські бійці вправно знищили одразу дві одиниці російської техніки.

Так, у Twitter опублікували відео вражаючого вуличного бою українського БТР-4 із бронетехнікою російських окупантів під Маріуполем. Ролик знятий камерою бойового модуля.

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На кадрах видно, як спочатку екіпаж бронетранспортера помітив в одному з провулків танк T-72B3M, з яким одразу вступив у бій, знищивши за допомогою автоматичної 30-мм гармати.

Після цього українські військові продовжили патрулювання та натрапили на бронемашину ЗС РФ (БРМ-1К або БМП-1), за якою ховалися окупанти. Внаслідок кількох влучних вистрілів рашисти втратили і техніку, живу силу.

#Ukraine: Insane footage of a Ukrainian BTR-4 in use in the vicinity of #Mariupol against Russian armour, damaging a T-72B3M and totally destroying a BRM-1K.



Never quite seen anything like this so far. pic.twitter.com/486rmcEI87 — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 14, 2022

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