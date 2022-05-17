ЗСУ приземлили на дерево російський безпілотник "Орлан": фотофакт

Сафарі по-українськи триває. ЗСУ не перестають "полювати" на російських "пташок", що раз у раз підбивають в повітрі.

Так, бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого збили ворожий безпілотник "Орлан". Йдеться про багатоцільовий авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження у важкодоступній місцевості. Тож російська армії все більше "сліпне".

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Фотозвітом своєї здобичі українські захисники поділилися у Facebook. Збитий "Орлан", вартість якого становить приблизно 100 тисяч доларів, був кулеметом ДШК.

Почули, бо ж він дерчить, як мопед. А тут він нижче йшов, ну і вальнули по ньому! Влучили, він упав і повис на дереві..., – зазначили у ЗСУ.

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