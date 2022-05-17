Дивіться, як ворожі танки перетворюються на брухт: відео з-під Ізюма

Українські бійці продовжують демонструвати свою вправність та злагоджену роботу у знищенні ворожої техніки. Свіже відео атаки не забарилося.

Так, Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці у Facebook опублікували черговий ролик, на якому показали ліквідацію російських танків. Наші захисники влучним ударом перетворили техніку окупантів на брухт біля Ізюма, що на Харківщині.

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Так 93-а ОМБр Холодний Яр випаровує російські танки під Ізюмом, – підписали воїни нове відео.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 травня орієнтовно склали майже 28 тисяч особового складу, понад 1200 танків та понад 3 тисячі БМП.

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