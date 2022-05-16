Окупанти тікали швидше, ніж горіла техніка: ЗСУ ефектно розбили ворожі позиції – відео

Українські військові блискавично знищують війська загарбників та перетворюють техніку окупантів в брухт. І нові відео від артилерії це лише підтверджує!

ЗСУ продовжують показувати правильний напрям російським окупантам, які вдерлись в нашу країну. Цього разу результатом своєї роботи поділились бійці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ось таке ударне соло "зіграла" наша лицарська артилерія по ворожих позиціях. Російські військові були настільки вражені таким майстерним виконанням, що тікали швидше, ніж горіла їхня САУ "Хоста" та детонував боєкомплект, – йдеться в описі.

Відзначимо, що станом на 16 травня російська армія втратила 1 228 танків, 2 974 бойові броньовані машини та 577 артилерійських систем. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення мають такий вигляд:

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