ЗСУ показали знищення колони російської бронетехніки з висоти пташиного польоту: відео

Збройні сили України раз у раз завдають шкоди російським військам. Сьогодні, 1 червня, наші бійці розтрощили колону ворожої техніки.

На відео ЗСУ показали, як українська артилерія накриває танки та БМП окупантів. В результаті чого було знищено 5 танків та 2 бойові машини піхоти.

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Наша артилерія розбила російську бронетанкову колону. Повністю знищено 5 російських танків Т-72 та 2 БМП, – йдеться у повідомленні.

З кадрів видно, що розбили техніку окупантів посеред поля, коли рашисти переганяли її з одного місця дислокації до іншого.

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