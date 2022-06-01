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ЗСУ показали знищення колони російської бронетехніки з висоти пташиного польоту: відео
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Збройні сили України раз у раз завдають шкоди російським військам. Сьогодні, 1 червня, наші бійці розтрощили колону ворожої техніки.
На відео ЗСУ показали, як українська артилерія накриває танки та БМП окупантів. В результаті чого було знищено 5 танків та 2 бойові машини піхоти.
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Наша артилерія розбила російську бронетанкову колону. Повністю знищено 5 російських танків Т-72 та 2 БМП, – йдеться у повідомленні.
З кадрів видно, що розбили техніку окупантів посеред поля, коли рашисти переганяли її з одного місця дислокації до іншого.
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