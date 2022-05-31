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війна Kalush

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото

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Українська артилерія в дії - фото 1
Українська артилерія в дії / facebook

Українські воїни продовжують знищувати ворога на наших землях. Дивіться на фото, як працює артилерія по російських позиціях.

Так, бійці з 93-ї ОМБР "Холодний Яр" показали у Facebook, як застосовують артилерію, щоб вигнати з України окупантів. Наші захисники поділилися серією фото з підготовки до атаки, а також опублікували кадри самих пострілів з двох бойових установок. Де саме здійснювалися удари з Градів, не уточнюється.

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Ці хлопці такі ж красиві, потужні і небезпечні для ворогів, як і їхня зброя. Холодноярські артилеристи – ті, хто відвойовують Україну, – йдеться у підписі до знімків.

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506500

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506501

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506502

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506503

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506504

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506505

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506506

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506507

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506508

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506509

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506510

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506511

Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото - фото 506512

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