Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

ЗСУ показали, як розвідка та артилерія знищують ворожу техніку – ефектне відео

  • 26
Як ЗСУ нищать окупантів - фото 1
Як ЗСУ нищать окупантів / скриншот з відео

Українські воїни щодня без вихідних та відпустки наближають перемогу України. Захисники активно працюють над тим, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта, і свіже відео від морпіхів це підтверджує.

ЗСУ продовжують перетворювати ворожу техніку у мотлох та регулярно діляться своїми успіхами на полі бою в мережі. Цього разу блискучу роботу показали морські піхотинці з 36 ОБрМП на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

І ще: "Будуть позичати ступу і віник, щоб літати": ЗСУ збили російський вертоліт К-52

Поки російське командування продовжує фантазувати на тему своїх успіхів на Південному напрямку, морпіхи 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вносять власні корективи у вороже "все по плану". Днями завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії бригади противник недорахувався декілька бензовозів, декілька БМП та боєкомплекту, які були знищені влучними пострілами САУ. Демілітаризація ворожої армії продовжується, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 25 серпня російські загарбники втратили 45 850 осіб, 1 929 танків та 245 бойових броньованих машин. Загальний перелік втрат армії рф з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

ЗСУ показали, як розвідка та артилерія знищують ворожу техніку – ефектне відео - фото 512045

Читайте також: Нема вихідних: Січеславці показали, як нищать окупантів біля поля соняхів

пропозиції партнерів
Новини