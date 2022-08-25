ЗСУ показали, як розвідка та артилерія знищують ворожу техніку – ефектне відео

Українські воїни щодня без вихідних та відпустки наближають перемогу України. Захисники активно працюють над тим, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта, і свіже відео від морпіхів це підтверджує.

ЗСУ продовжують перетворювати ворожу техніку у мотлох та регулярно діляться своїми успіхами на полі бою в мережі. Цього разу блискучу роботу показали морські піхотинці з 36 ОБрМП на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Поки російське командування продовжує фантазувати на тему своїх успіхів на Південному напрямку, морпіхи 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вносять власні корективи у вороже "все по плану". Днями завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії бригади противник недорахувався декілька бензовозів, декілька БМП та боєкомплекту, які були знищені влучними пострілами САУ. Демілітаризація ворожої армії продовжується, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 25 серпня російські загарбники втратили 45 850 осіб, 1 929 танків та 245 бойових броньованих машин. Загальний перелік втрат армії рф з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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