"Будуть позичати ступу і віник, щоб літати": ЗСУ збили російський вертоліт К-52

Українські захисники опустили на землю черговий ворожий вертоліт. Цього разу у мотлох перетворився сучасний К-52, також відомий як "Алігатор".

Кожного дня українські воїни роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта та жодної ворожої техніки. І День Державного прапора захисникам вдалось відсвяткувати знищенням російського бойового вертольота. Про це повідомили на офіційній сторінці Угруповання Об'єднаних сил у фейсбуці, додавши ілюстративне фото.

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В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт К-52, – йдеться у повідомленні.

Коментатори ж не стримували радість, а дехто навіть додав, що скоро росіянам доведеться "позичати ступу і віник, щоб літати". Зазначимо, що до 10 серпня 2022 було відомо про знищення 15 одиниць таких вертольотів, а ціна кожного з них складає майже 16 мільйонів доларів. Також К-52 здатен переносити авіабомби, має протитанковий ракетний комплекс та гармату з лазерним наведенням.

До слова, станом на 23 серпня окупанти втратили 1033 артилерійські системи, 234 літаки та 198 гелікоптерів. Повний перелік втрат армії РФ з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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