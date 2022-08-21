Нема вихідних: Січеславці показали, як нищать окупантів біля поля соняхів

Українські воїни кожного дня працюють над тим, щоб зменшити кількість окупантів на нашій території. І нове відео від десантників це підтверджує!

В українських захисників нема літніх канікул та відпусток, адже вони роблять все, щоб наблизити перемогу України у війні з російськими загарбниками. Часто ЗСУ діляться своїми успіхами не фронті, і нове відео від воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади це підтверджує. Особливої атмосфери додає й те, що запис зроблено посеред соняшникового поля.

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В них немає не вихідних, ні святкових... Вони цілодобово знищують окупантів... Вони виборюють незалежність Січеславські артилеристи – незламні! Все буде Україна! – йдеться в описі.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 21 серпня російська армія залишилась без 1912 танців, 4224 бойових броньованих машин та 1028 артилерійських систем. Повний перелік втрат РФ з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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