ЗСУ показали на відео, як збили на Донбасі два ворожих Су-25

Українські бійці мужньо стоять на обороні нашої землі. І в мережі раз у раз з'являються кадри підбитої або знищеної ворожої техніки. На цей раз захисники показали, як "приземлили" два російські винищувачі.

На відео, яке було зняте на Донбасі, видно як ЗСУ збили два російські бойові літаки Су-25. Ролик опублікували на Facebook-сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

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Ворожий літакопад – два підтверджені збиття російських літаків СУ-25 бійцями підрозділів протиповітряної оборони 93 бригади Холодний Яр на Донеччині, – йдеться у підписі до відео.

Так, точними пострілами наші бійці змогли вразити два російські винищувачі. Падіння на тимчасово окуповану територію підтверджено візуально, а також під час перехоплення розмов російських бойовиків.

До слова! З 24 лютого українські захисники знищили понад 260 бойових літаків окупантів.

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