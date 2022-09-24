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Біля кордонів росії кружляли унікальні літаки США, які відстежують ядерну зброю
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Росія продовжує погрожувати Україні й світу ядерною зброєю. США, своєю чергою, підняли в небо рідкісні літаки, які відстежують цю зброю масового ураження.
Так, сьогодні вночі, 24 вересня, США підняли літаки, які стежать за радянськими МБР, тобто за стратегічною ядерною зброєю. Про це свідчать дані на сервісі flightradar24.
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Два літаки RC-135S Cobra Ball були помічені біля кордону росії з боку Аляски. А ще один літак – у центрі США. Ці літаки-розвідники дуже рідкісні і призначені для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет.
Таких RC-135S "Cobra Ball" на озброєнні США лише три одиниці. Колись було 4, але один розбився. Цих унікальних літаків більше ніколи не виробляли.
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