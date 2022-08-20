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ЗСУ показали на відео, як перетворюють техніку окупантів на металобрухт
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Щомиті українські бійці працюють над тим, аби прогнати окупантів з нашої землі. У мережі з'явилося чергове відео, на якому показали атаку ЗСУ по російській техніці.
Так, на свіжому ролику, який опублікували на сторінці 22-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ у Facebook, видно, воїни України розтрощили ворожий багатоцільовий плавучий бронетранспортер. Наші захисники завдали точного удару з танка Т-64 БМ.
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Зброєю – якою б крутою вона не була – керують сміливі українські воїни, які вже 177-й день війни захищають українську землю від російських окупаційних військ, – йдеться у підписі до відео.
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