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ЗСУ показали на відео, як перетворюють техніку окупантів на металобрухт

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ЗСУ показали на відео, як перетворюють техніку окупантів на металобрухт - фото 1

Щомиті українські бійці працюють над тим, аби прогнати окупантів з нашої землі. У мережі з'явилося чергове відео, на якому показали атаку ЗСУ по російській техніці.

Так, на свіжому ролику, який опублікували на сторінці 22-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ у Facebook, видно, воїни України розтрощили ворожий багатоцільовий плавучий бронетранспортер. Наші захисники завдали точного удару з танка Т-64 БМ.

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Зброєю – якою б крутою вона не була – керують сміливі українські воїни, які вже 177-й день війни захищають українську землю від російських окупаційних військ, – йдеться у підписі до відео.

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