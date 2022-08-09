Мінус БТР з екіпажем: українські воїни показали, як знищують ворогів – відео

Кожного дня українські військові докладають максиму зусиль, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта. Цього разу своїми успіхами поділились бійці у східних областях України.

Українські захисники якісно перетворюють ворожу техніку у палаючий брухт, щоб вона ніколи більше не завдала шкоди нашій країні. І свіже відео від бійців ОМБр імені Володимира Мономаха, яке з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці. Зараз військові виконують завдання у східних областях країни.

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Мінус один БТР-82 з екіпажем, плюс 10 "Лад". Воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха продовжують успішно знищувати російських окупантів та їх техніку. Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 9 серпня армія рф залишилась без 1817 танків, 4076 бойових броньованих машин, а також 964 артилерійських систем. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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