ЗСУ отримали на озброєння словацькі гаубиці Zuzana: основні характеристики артилерії

Країни-партнери продовжують надавати Україні воєнну допомогу. На цей раз на фронт відправляться самохідні гаубиці ShKH vz 2000 Zuzana. Техніку українським бійця передала Словаччина.

Про це розповів голова Міноборони Словаччини Ярослав Надь у Twitter. Відомо, що для ЗСУ передали чотири гаубиці ShKH vz 2000 Zuzana, які допоможуть виганяти окупантів з наших земель.

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Словаччина допомагає захистити безневинні українські життя! Радий підтвердити, що перші 4 гаубиці Zuzana перебувають в руках українських Збройних сил, – зазначив словацький чиновник.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v — Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022

Основні характеристики гаубиці Zuzana

Zuzana – це самохідна артилерійська установка, наступна модифікація САУ "Dana" з гарматою калібру 155 мм, яка встановлена ​​на колісному шасі TATRA 8×8. Маса техніки становить 32 тонни.

По обидва боки гаубиці змонтовані дві кабіни – у лівій сидить навідник, у правій – зарядний. За спиною першого розташовані заряди гаубиці, за спиною другого – снаряди (гармата має боєприпаси роздільної зарядки). Загалом екіпаж складається із трьох осіб.

На розгортання самохідки до бою потрібно лише дві хвилини, а ось знятися з вогневої позиції вона може ще швидше – буквально за хвилину. Бойова машина може стріляти на відстань до 41 кілометра.

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