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ЗСУ почали користуватися електромотоциклами в зоні бойових дій

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ЗСУ почали користуватися електромотоциклами в зоні бойових дій - фото 1

Військовим на передову надіслали партію українських електромотоциклів. Вони безшумні, тож їх можна використовувати для прихованого пересування у тилу окупантів. Дивіться, який вигляд має партія електромотоциклів, які отримала українська армія!

Тернопільські фахівці доопрацювали версію цивільних електричних мотоциклів "Елік Атом" для спеціальних потреб ЗСУ. Тепер це "Бандерабайки" від ELEEK.

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Перші одиниці випробували у бойових умовах, що дозволило компанії покращити наступну партію, враховуючи зауваги та побажання бійців:

  • Тепер з'явився вихід на 220 В, який дозволить використовувати будь-який штатний зарядний пристрій.
  • Такий електомотоцикл може розігнати швидкість до 90 кілометрів на годину.
  • Однієї зарядки вистачить на 100-150 кілометрів пробігу.
  • Двигун має потужність 3000 Вт.

Кожен електробайк коштує приблизно 127 000 гривень.

Заступник голови правління з PR та комунікацій Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов збирає кошти на нову партію: "На закупівлю компонентів для виробництва вже зараз потрібно багато коштів і якщо ви хочете прийняти участь у виробництві та передачі на фронт Бандерабайків, що допомагають знищити москалів, то перерахувати кошти можна на рахунки компанії".

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