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Джеремі Кларксон відправив машини та гуманітарку в Україну
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Колишній ведучий автошоу "Top Gear" Джеремі Кларксон не стоїть осторонь й теж долучився до допомоги українцям. Він довгий період свого життя займався машинами, тож вирішив організувати збір коштів, що закупити позашляховики для України.
Джеремі Кларксон зібрав гроші від небайдужих й на ці донати зміг передати в Україну пікапи та гуманітарну допомогу.
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Він та група благодійників придбали позашляховики, які завантажили гуманітарним вантажем, й відправили їх в Україну. Тепер ці автівки використовуватимуть для того, щоб евакуйовувати мирних жителів, які опинилися у зоні бойових дій й не можуть самі вибратися.
"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла їх в Україну, звідки тепер вони будуть використані для евакуації тих, хто потрапив у пастку боїв. Браво всім вам", – прокоментував Джеремі Кларксон у своїх соцмережах.
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