Перші німецькі Gepard уже в Україні: що відомо про самохідну артилерійську установку

Україна продовжує отримувати на озброєння все більше військової техніки з-за кордону. Відтепер на передовій допомагатимуть ЗСУ працювати по ворогові німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Як пише Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook, до України прибули 3 німецьких Gepard. Така артилерійська установка здатні вражати ціль на відстані до 4 кілометрів.

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Основні характеристики артилерійських установок Gepard

Вражають ціль на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів;

Екіпаж до трьох осіб: водій, командир, навідник;

Комплекси прикриватимуть об'єкти інфраструктури від атак вертольотів та літаків на малих та надмалих висотах;

Розробка артилерійських установок розпочалася ще у 60-х роках. Довгий час Gepard був важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Вже у 2000-х роках від них відмовилися;

Установка базується на шасі танка Leopard 1;

На вежі встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA і два радари, які фіксують ціль на відстані до 15 кілометрів.

У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, який може приймати дані з інших РЛС, – по суті, бачити мету поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей, – додає командування.

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