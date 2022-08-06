Богиня помсти в дії: бійці показали, як працює БПЛА "Фурія"

Українські воїни щодня роблять все, що на нашій землі не залишилось жодного окупанта. І цього разу військові показали, як у цьому допомагає безпілотник з красномовною назвою "Фурія".

ЗСУ кожного дня викладаються на максимум, щоб наблизити перемогу України. І в цьому їм допомагають різні гаджети та озброєння. Тож роботою БПЛА "Фурія" похизувались воїни з 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Фурія – то богиня помсти. Про неї чули з давньоримської міфології, та живе вона в українському небі. Її місія чітка: знайти ворога та скерувати на нього вогонь. Сьогодні вона знайшла позиції ворожої системи залпового вогню Ураган. Урагану вже нема. А Фурія літає і далі. Разом до перемоги! – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 6 серпня російські загарбники втратили 1802 танки, 955 артилерійських систем та 127 ППО. Повний перелік втрат армії РФ з 24 лютого має такий вигляд:

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