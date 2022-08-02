ЗСУ найкращі: відео з бійцем, який готує і танцює, підкорює TikTok

Українські воїни не лише відважні та мужні, а й талановиті у багатьох речах. Головний герой цього відео не втрачає запал і на фронті, тож звичайне приготування їжі перетворюється у веселі танці під хіт "Добрий день, everybody".

Українські захисники регулярно вражають своєю міццю та відвагою, адже щодня роблять все, щоб наблизити перемогу України. І в їхніх буднях є не лише знищення ворогів, а й такі побутові речі, як приготування їжі. Та навіть в цьому військові вміють дивувати, адже відео від бійця з позивним Тімі вже зібрало понад 748 тисяч переглядів у TikTok.

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На ролику можна побачити, як один з воїнів кулінарить та енергійно танцює під трек "Добрий день, everybody" про Бориса Джонсона. Як зізнались коментатори, ЗСУ справді найкращі, і цей ролик гарантовано підіймає настрій та додає бойового духу. До слова, герой відео у цивільному житті працював шеф-кухарем і на фронті не прощається зі своєю роботою.

Якщо допис не відтворюється, то відео можна переглянути за цим посиланням

А так звучить повна версія пісні "Добрий день, everybody", під яку відривається наш боєць:

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