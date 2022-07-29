У мережі вперше показали на відео застосування реактивних систем М270 MLRS в Україні

Завдяки воєнній допомозі багатьох країн Україна зібрала найунікальніший арсенал. На цей раз бійці ЗСУ показали на відео, як працює на нашу перемогу американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі М270 MLRS.

Відео з фронту опублікував Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на своїй головній сторінці у Facebook. На кадрах видно, як працюють M270 MLRS на фронтах України. Від імені українських захисників він подякував західним партнерам за непохитну підтримку та допомогу.

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Збройні Сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку та допомогу. Разом до Перемоги! – прокоментував відео Залужний.

У ролику наші захисники показують та розповідають, як за допомогою M270 MLRS знищують окупантів. Цього разу вони виїжджають, щоби відпрацювати по цілях – складу боєприпасів противника. Екіпаж кожного РСЗВ складається із трьох воїнів. Боєзапас – 12 керованих реактивних снарядів.

Відомо, що на озброєнні Сухопутних військ ЗСУ перебувають 9 систем М270 MLRS, отриманих від союзників. Три M270B1 MLRS від Великобританії, три від Норвегії та три M270 MARS II від Німеччини.

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