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Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ

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Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 1

Кожен на своєму місці може стати корисним для України й допомогти пришвидшити нашу перемогу над окупантами. Добра ініціатива з календарем у підтримку ЗСУ – черговий цьому доказ.

Мовиться про календар під назвою, "Так, як відьма скаже", зйомку для якого організувала волонтерка Дана Ярова. Про оригінальну ідею підтримати українську армію дівчина розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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Так, українки взяли участь у створенні унікального "відьмацького" календаря. Над проєкт абсолютно безкоштовно працювало понад 40 осіб: 12 волонтерів, 6 візажистів, 2 дизайнери, 10 фотографів, редактори та ціле видавництво. Образи дівчини вибирали собі самі.

12 локацій, 12 вбивчих образів, 12 прекрасних дівчат-волонтерів, які щодня намагаються наблизити нашу перемогу. Усі працювали та викладалися на 100% безкоштовно. Заради допомоги ЗСУ. Заради нашої спільної перемоги, – додала волонтерка.

Щоправда, на прохання військових, календар починається з серпня 2022 року, оскільки хлопці не захотіли чекати нового року. Кожен примірник має власний унікальний номер. Придбати його можна за допомогою розіграшу та аукціону. Усі кошти від виторгу підуть на потреби ЗСУ.

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509777

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509775

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509776

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509778

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509779

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509780

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509781

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509782

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509783

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509784

Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ - фото 509785

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