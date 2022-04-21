ЗСУ – четверта армія НАТО, як заявив член Атлантичної ради Юрій Романюк

Збройні Сили України показали всьому світу свою міць та стійкість. Юрій Романюк вважає, що сьогодні ЗСУ можна вважати четвертою армією НАТО.

Член Атлантичної ради Юрій Романюк повідомив, що за своєю боєздатністю ЗСУ можна поставити на четверту сходинку серед армій країн НАТО. Попереду – США, Великобританія та Туреччина.

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Також голова всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що Україна має всі шанси стати членом НАТО у найближчій перспективі, попри усі залякування зі сторони кремля, адже є підстави вважати, що путіна більше ніхто так сильно не боїться, а скоріше сприймають його, як хворого на голову з іржавою ядерною кнопкою.

"Україна сама стала еталоном, критерієм для вступу до НАТО, оскільки рівень боєздатності ЗСУ набагато вищий, ніж половина країн НАТО разом узятих", – коментує Романюк.

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