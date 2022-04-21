У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць: список нових назв

У місті Дніпро понад 30 вулиць вже мають нові назви. Перейменування відбулося, адже попередні назви були пов'язані з росією.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов анонсував зміну назв вулиць. 21 квітня під час 20-ї позачергової сесії міськради остаточно ухвалили таке рішення.

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Топоніми перейменували у різних районах міста, а найближчим часом з'являться нові вказівники. Частин вулиць отримали назву на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації рф. Деякі вулиці назвали на честь тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі.

"Разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми й надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов'язаних з країною-агресором, ще дуже багато", — підсумував Борис Філатов.

Список перейменованих вулиць публікуємо у форматі: "Стара назва – нова назва":

вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) – Українських воїнів

вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) – Ірпінська

пров. Абхазький (Шевченківський р-н) – Ірпінський

вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – Чечелівська

вул. Білгородська (Соборний р-н) – Наукових працівників

вул. Біломорська (Новокодацький р-н) – Чорнобаївська

пров. Біломорський (Чечелівський р-н) – Чорнобаївський

пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Бучанський

пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Вольовий

вул. Домодєдовська (Самарський р-н) – Ворзельська

вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) – Гостомельська

вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) – Бородянська

вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) – Волонтерська

вул. Митищинська (Новокодацький р-н) – Польська

пров. Московський (Індустріальний р-н) – Азовсталі

вул. Орська (Новокодацький р-н) – Краматорська

вул. Псковська (Самарський р-н) – Авдіївська

вул. Пулковська (Індустріальний р-н) – Дебальцівська

вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопська

пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський

туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський

вул. Саратовська (Індустріальний р-н) – Новокаховська

вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) – Бахмутська

вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовська

пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовський

вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Деснянська

вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) – Салтівська

вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) – Бориспільська

вул. Шушинська (Новокодацький р-н) – Молочанська

вул. Якутська (Новокодацький р-н) – Високопільська

вул. Ярославська (Шевченківський р-н) – Вишгородська

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